POL-SE: Pinneberg - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung -Löschung

Wedel (ots) - In der Nacht vom 14.03.2025 auf 15.03.2025 (Freitag auf Samstag) ist es in der Zeit von 23.15 Uhr - 04.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elbstraße gekommen. Der oder die Täte erbeuteten Bargeld und Schmuck im ungefähren Wert eines niedrigen vierstelligen ...

