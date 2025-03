Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter begehen Wohnungseinbruchdiebstahl während die Bewohner schliefen - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

In der Nacht vom 14.03.2025 auf 15.03.2025 (Freitag auf Samstag) ist es in der Zeit von 23.15 Uhr - 04.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elbstraße gekommen. Der oder die Täte erbeuteten Bargeld und Schmuck im ungefähren Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Gegen 23.15 Uhr begaben sich die Bewohner zur Ruhe. Gegen 04.00 Uhr musste eine Bewohnerin aufstehen und stellte dann in der Küche fest, dass unbekannte Personen offenbar ins Haus eingedrungen waren. Bei Nachsicht wurde dann weiter festgestellt, dass beide Geldbörsen der Eheleute durchsucht und geleert wurden. Weiterhin wurde eine Schmuckschatulle mit einigen Schmuckstücken entwendet.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Von dort wird um Zeugenhinweise gebeten. Wer gegebenenfalls verdächtige Feststellungen in dem genannten Tatzeitraum in Tatortnähe gemacht hat, der möge sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

