Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bönningstedt (ots)

In der Zeit vom 14.03.2025 (Freitag, 20.00 Uhr) bis zum 15.03.2025 (Samstag, 14.30 Uhr) ist es in der Dorfstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, bei dem unbekannte Täter Schmuck und Bargeld mit noch nicht bekanntem Wert erbeuteten.

In dem Tatzeitraum war der Eigentümer nicht im Haus. Bei Rückkehr stellte er fest, das unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Der oder die Täter durchwühlten dann Schränke und Schubladen sowie einen Schreibtisch. Gefundenes Bargeld und Schmuck wurde entwendet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte eine Schadenssumme noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber vermutlich im Bereich eines niedrigen vierstelligen Betrages bewegen.

Die Ermittlungsführende Dienststelle ist die Kriminalpolizei Pinneberg. Dort bittet man um Hinweise von möglichen Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht haben. Diese können dann unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell