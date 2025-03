Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23/Schafstedt - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Polizei sucht Zeugen

A 23 - Schafstedt (ots)

Am 09.03.2025 (Sonntag) ist es auf der BAB 23 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher hat seine Fahrt fortgesetzt und ist somit noch unbekannt.

Gegen 16.07 Uhr wollte der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen VW-Golf mit unbekanntem Kennzeichen an der Anschlussstelle Schafstedt in Richtung Süden auf die Autobahn fahren. Eine 73-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Hamburg verlangsamte ihre Fahrt ein wenig, um zu signalisieren, dass das Fahrzeug von dem Beschleunigungsstreifen einfahren könne. Jedoch wurde der Pkw dann am Ende des Beschleunigungsstreifens fast bis zum Stillstand verlangsamt, sodass die Hamburgerin dann doch wieder beschleunigte, um ihre Fahrt fortzusetzen. Dann jedoch wurde der VW-Golf sehr langsam auf den Hauptfahrstreifen gelenkt, was eine Vollbremsung der Hamburgerin erforderlich gemacht haben soll. In der Folge kam es dann zu Auffahrunfällen der herannahenden Fahrzeuge, Hierbei wurden drei Personen verletzt. Der 75-jährige Fahrer und die 80-jährige Beifahrerin eines Toyota-Corolla mit Pinneberger Kennzeichen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und der 42-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Rendsburger Kennzeichen wurde leicht verletzt. Ein beteiligter 59-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit Heider Kennzeichen blieb wie die 73-jährige Hamburgerin unverletzt. Der gesamte Sachschaden wurde von den aufnehmenden Beamten auf 55.000,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen für diesen Verkehrsunfall werden beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Von dort bittet man Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zu dem flüchtigen VW-Golf geben können, sich unter der Rufnummer 04121-4092-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell