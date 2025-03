Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Zwei versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern - Täter flüchtet vom Tatort - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am Donnerstag (13.03.2025) ist es im Heideweg zu zwei Einbruchstaten gekommen. Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Bei einem der Tatorte wurde ein Zeuge durch knackende Geräusche aufmerksam und sah bei seiner Suche nach dem Grund der Geräuschentwicklung dann den Täter während der Tatausführung. Dieser flüchtete sofort nach Ansprache.

Zu einer ersten Tat ist es im Heideweg (Nähe Ginsterstieg) gekommen. Hier ist ein noch unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Es wurden Schränke und Schubladen nach möglichem Stehlgut durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet. Der oder die Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Eine zweite Tat fand um 19.45 Uhr ganz in der Nähe statt. Ebenfalls im Heideweg, Nähe Siebentunnelweg, versuchte ein noch unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Ein Bewohner des Hauses, der sich auf Spaziergang befand, hörte knackende Geräusche und begab sich auf die Nachsuche. Am Haus sah er dann einen Mann beim Versuch gewaltsam ins Haus einzudringen. Der Halstenbeker sprach den Mann lautstark an, was er dort zu suchen hätte. Daraufhin flüchtete der Täter sofort vom Grundstück in den Heideweg und weiter in den Ginsterstieg. Dort verlor der Bewohner den Mann aus den Augen. Zur Beschreibung konnte gesagt werden, dass der Täter klein und dick ist. Die geschätzte Größe soll ca. 170 cm sein. Gekleidet war der Mann komplett schwarz. Auch eine Mütze und Handschuhe soll der Täter getragen haben.

In diesem Fall kam es nicht zum Betreten der Wohnung.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Mögliche Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Feststellungen getätigt haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

