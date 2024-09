Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - 29-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Zeugin gesucht

Samern (ots)

Gestern um 17:50 Uhr kam es auf der Schüttorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf überholte in Richtung Samern in einer Rechtskurve und kam dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Schüttorf und Ohne wurde er aus dem Fahrzeug gerettet. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Durch Zeugenaussagen am Unfallort wurde bekannt, dass es eine weitere Zeugin mit einem silber-grauen Pkw gäbe. Diese Zeugin war zur Zeit der Unfallaufnahme nicht mehr anzutreffen. Insbesondere diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell