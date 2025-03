Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter bricht Einbruchsversuch in Doppelhaushälfte aus unbekannten Gründen ab - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 13.03.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit von 08.50 Uhr - 15.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ulzburger Straße. Der oder die Täter brachen ihren Versuch aus ungeklärten Gründen ab.

Die Bewohner verließen ihr Haus gegen 08.50 Uhr. Als man gegen 15.30 Uhr zurückkam, wurden eindeutige Einbruchsspuren festgestellt und die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Beamten konnten die Einschätzung des Geschädigten bestätigen.

Der Tatort liegt in der Ulzburger Straße im Bereich zwischen Harkshörner Straße und Zwickmöhlen. Die ermittelnde Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Feststellungen, etwa zu Personen oder Fahrzeugen, gemacht haben. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell