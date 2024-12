Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Dorfbauerschaft

Einbruch in Bauernhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 12.12.2024, in der Zeit von 09.15 Uhr bis 14.35 Uhr, in einen ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb in der Dorfbauerschaft in Dülmen, Buldern ein. Hierzu hebelten sie eine Tür am Wohnhaus auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier entwendeten sie hochwertiges Werkzeug und wertvollen Schmuck. Ob die Täter noch weitere Dinge entwendeten, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell