POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/ Fahrradfahrer stürzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Margeritenring versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen dem 4.12.24 und 13.10 Uhr am Mittwoch (11.12.24) manipulierten die Täter erfolglos am Schließzylinder der Wohnungstür. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

