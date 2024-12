Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße

Einbruch in Tankstelle

Coesfeld (ots)

Die Polizei Leitstelle in Coesfeld erhielt am 13.12.2024, gegen 01.23 Uhr, Kenntnis über einen Einbruch in eine Tankstelle auf der Weseler Straße in Dülmen, Buldern.

Eine Zeugin beobachtete nach einem lauten Knallgeräusch, vier Jugendliche aus der Tankstelle wegrennen in Richtung Tierarztpraxis. Sie beschrieb die unbekannten Täter wie folgt:

- ca. 17-20 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen

An der Eingangstür konnten erhebliche Hebelmarken festgestellt werden. Deshalb ist davon auszugeben, dass die Täter zuvor die Tür aufhebelten und so ins Innere der Tankstelle gelangten. Dort durchwühlten sie Regale und räumte einige sogar komplett leer. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

