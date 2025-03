Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nützen - Täter erbeutet Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl, wird gestört und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nützen (ots)

Am 14.03.2025 (Freitag) ist es bis 11.55 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Am Hasenberg' gekommen. Ein unbekannter Täter wurde bei der Tatausübung durch einen Bewohner gestört und flüchtete. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter sich offenbar schon Schmuckstücke angeeignet.

Gegen 10.00 Uhr wurde das Haus durch einen Berechtigten verlassen. Bei Rückkehr (11.55 Uhr) wurde festgestellt, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatte. Der Eigentümer sah dann, wie eine dunkel gekleidete Person aus dem Hauseingang und über das Grundstück flüchtete. Zur Beschreibung konnte lediglich gesagt werden, dass der Tatverdächtige dunkle Kleidung getragen hatte. Im Haus hatte der Täter die Schränke und Schubladen im Erd- und Obergeschoss durchwühlt. Es wurde dann festgestellt, dass zwei Armbänder fehlen, die einen Gesamtwert von einem mittleren dreistelligen Betrag haben.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Von dort wird um Zeugenhinweise gebeten. Wer verdächtige Feststellungen zur Tatzeit in Tatortnähe gemacht hat, kann diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

