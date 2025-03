POL-SE: Pinneberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-jährigen Pinnebergin

Pinneberg-Halstenbek (ots) - Am 10.03.2025 (Montag) führten 12 Beamte des Polizeirevieres Pinneberg Kontrollen an zwei Standorten durch. In der Zeit von 08.00 Uhr - 11.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Lübzer Straße in Halstenbek und von 12.00 Uhr - 15.30 Uhr in der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg. Im ...

mehr