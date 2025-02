BPOLI EF: Schwerste Verletzungen nach Spannungsüberschlag

Arnstadt, Bahnhof Arnstadt-Süd (ots) - Ohne Erfolg versuchten bisher unbekannte Personen den Ticketautomaten am Bahnhof Arnstadt-Süd zu öffnen. In der Zeit zwischen dem 19. und 25. Februar 2025 machten sich bisher unbekannte Personen an einem Fahrausweisautomaten am Bahnhof Arnstadt-Süd zu schaffen. Mutmaßlich um an das Innere des Gerätes zu gelangen, nutzte man ein Schneide- oder Trennwerkzeug. Der Versuch ...

