Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrausweisautomat in Arnstadt-Süd beschädigt

Arnstadt, Bahnhof Arnstadt-Süd (ots)

Ohne Erfolg versuchten bisher unbekannte Personen den Ticketautomaten am Bahnhof Arnstadt-Süd zu öffnen.

In der Zeit zwischen dem 19. und 25. Februar 2025 machten sich bisher unbekannte Personen an einem Fahrausweisautomaten am Bahnhof Arnstadt-Süd zu schaffen.

Mutmaßlich um an das Innere des Gerätes zu gelangen, nutzte man ein Schneide- oder Trennwerkzeug. Der Versuch scheiterte. Dabei entstand jedoch ein noch nicht abschließend bezifferbarer Schaden an dem technischen Gerät.

Die Bundespolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zur Ergreifung der Täter bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Wer hat zwischen dem 19.02.2025 und dem 25.02.2025 (00:30 Uhr) verdächtige Personen oder Handlungen im Zusammenhang mit dem angegriffenen Fahrausweisautomaten gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr telefonisch (0361 / 659830) und per Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 189707 / 2025 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell