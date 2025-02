BPOLI EF: Ein Bahnhof ist ein öffentlicher, aber kein rechtsfreier Raum

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Rentnerin war auf Diebestour und wurde durch die Bundespolizei an weiteren Taten gehindert. Zur Mittagszeit am Mittwoch wurden Bundespolizisten auf eine ältere Frau im Hauptbahnhof aufmerksam, die im Zusammenhang mit Diebeshandlungen in einem Discountgeschäft, einem Deko- und Geschenkeladen sowie einer Buchhandlung stehen sollte. In Anbetracht, dass die Frau mit einem Rollator ...

mehr