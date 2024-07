POL-HI: Motorradfahrer bei Unfall auf Rotem Berg schwer verletzt

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Voßstraße/Einmündung zur Wilhelm-Raabe-Straße(lü) Am 08.07.2024, gegen 20.45 Uhr, stellten mehrere Personen Gasgeruch auf dem Gehwegbereich der Voßstraße in Höhe der Einmündung zur Wilhelm-Raabe-Straße fest. Auch die alarmierte Feuerwehr stellte mit ihren Messgeräten schnell eine erhöhte Gaskonzentration fest. So wurden im Anschluss die 6 Hausbewohner eines nahegelegenen Wohnhauses ...

