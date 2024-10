POL-PDNR: Sexuelle Belästigung durch Kuss auf die Wange

Linz am Rhein (ots) - Am Freitag, den 18.10.2024 zwischen 07:00 - 13:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an einem geparkten PKW. Der rote Kleinwagen war zunächst bis 13:15 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Am Gericht" geparkt. Anschließend war das Fahrzeug noch kurzzeitig am örtlichen EDEKA-Markt abgestellt, bis der Schaden letztlich von der ...

mehr