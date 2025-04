POL-PDNR: Auseinandersetzung von Jugendlichen auf Parkplatz

Erpel (ots) - Am Donnerstag führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Bundesstraße 42 in Erpel eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 1849 Fahrzeugen sind 31 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 78 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

