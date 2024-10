LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Unterwellenborn (ots) - Am vergangenen Wochenende bzw. den zurückliegenden Tagen drangen bislang Unbekannte in mindestens acht Garagen in Unterwellenborn ein. In dem Garagenkomplex Lausnitzweg/ Gelängeweg wurden die angebrachten Vorhängeschlösser aufgebrochen und anschließend die Garagentore geöffnet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen, teilweise waren die Garagen auch leerstehend. Hinweise zu ...

