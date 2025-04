Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fünf Autofahrer dürfen nicht mehr weiterfahren

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Donnerstagabend in Dürnast insgesamt fünf Autofahrern die Weiterfahrt untersagt, da diese unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss standen. Vier Fahrzeuglenker im Alter zwischen 22 und 40 Jahren wiesen dabei deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung auf. Bei allen vieren schlug ein Vortest positiv auf THC an. Bei einem 33-jährigen Autofahrer ergab ein Vortest über 1,1 Promille Alkohol. Die Polizisten veranlassten bei allen fünf Fahrzeuglenkern eine Blutentnahme im Krankenhaus und zeigten sie entsprechend an.

Ravensburg

Fahrerflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag an einem VW Golf verursacht hat. Der Wagen war zwischen 13 und 14 Uhr in der Hindenburgstraße abgestellt. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des VW und fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher.

Ravensburg

Verlorenes Gebiss überführt Tatverdächtigen

Ein Vandale hat in der Nacht vom 3. auf den 4. April in einem Garten in der Leonhardstraße gewütet und mehrere Gegenstände beschädigt. Am nächsten Tag kehrte der Mann zurück und fragte Anwohner nach seinem Gebiss, das er offenbar bei der Tat verloren hatte. Die Kauleiste lag nach wie vor im Garten, wurde von der Polizei sichergestellt und dem 60-jährigen Tatverdächtigen übergeben. Dieser kann nun zwar wieder feste Nahrung zu sich nehmen, muss allerdings mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Sachbeschädigung rechnen.

Horgenzell

Auffahrunfall fordert Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der L 288 zwischen Hasenweiler und Ringgenweiler ist am Mittwoch kurz nach 13 Uhr eine 38-Jährige verletzt worden. Die 38-Jährige war mit ihrem Toyota in Richtung Ringgenweiler unterwegs und musste ihre Geschwindigkeit aufgrund eines vorausfahrenden Lkws verringern. Ein nachfolgender 56 Jahre alter Peugeot-Lenker bremste ebenfalls ab. Dies erkannte ein 28-Jähriger, der mit seinem VW hinter dem Peugeot fuhr, zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot auf den Toyota aufgeschoben. Die 38-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro beziffert. Sowohl der VW als auch der Peugeot mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Kinder werfen Steine auf Fahrbahn

Von der ehemaligen Bahnbrücke in der Erzbergerstraße haben zwei Buben am Donnerstag kurz nach 19 Uhr Steine auf die darunterliegende Fahrbahn geworfen. Ein 48-jähriger Autofahrer hatte Glück und wurde nicht von den Steinen getroffen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte das Duo, das etwa 10 bis 12 Jahre alt sein soll, trotz einer Fahndung nicht mehr antreffen. Das Polizeirevier Wangen bittet daher unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu den beiden Buben.

Argenbühl

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17 Uhr bei Gerazreute leicht verletzt worden. Ein 31-jähriger VW-Lenker war auf der K 8011 von Gießen kommend in Richtung Ratzenried unterwegs und wollte nach links auf die Kreisstraße nach Deuchelried abbiegen. Dabei übersah er den 21-Jährigen, der den VW in diesem Moment überholte. Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der Honda-Fahrer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am VW beträgt rund 4.000 Euro, der an der Honda etwa 2.000 Euro. Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Wangen ist derzeit, ob der 31-Jährige zum Unfallzeitpunkt den Blinker gesetzt hatte.

Isny

Verkehrsunfall fordert hohen Sachschaden

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag kurz vor 12 Uhr bei Rengers, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden ist. Ein 49-jähriger Skoda-Fahrer kreuzte die L 318 von Ratzenhofen kommend in Richtung Schwanden. Dabei übersah er den VW eines 66-Jährigen, der auf der Landesstraße in Richtung Isny unterwegs war. Trotz eines Bremsmanövers des 66-Jährigen kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Skoda wurde dabei in die angrenzende Wiese geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugen zu Auffahrunfall

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung der Kurzen Straße mit der Eschachstraße ereignet hat. Der 18 Jahre alte Fahrer eines roten VW Golf fuhr dem 26-jährigen Lenker eines schwarzen VW Golf auf, der entstandene Sachschaden ist gering. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 18-Jährige zunächst weiter, kam dann aber selbstständig zum Polizeirevier. Da es zum Unfallhergang verschiedene Aussagen gibt, unter anderem auch, dass der 26-Jährige den Jüngeren ausgebremst haben soll, bittet das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell