Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Skoda

Gera (ots)

Gera: Einen Laptop stahlen unbekannte Täter am Wochenende (09.11. - 10.11.2024) aus einem Pkw Skoda, sodass die Geraer Polizei die Ermittlungen aufnahm. Demnach schlugen die Diebe die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein, welches in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße abgestellt war und griffen sich die Tasche. Der 39-jährige Fahrzeugnutzer bemerkte am Sonntag das Geschehen und informierte die Polizei. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

