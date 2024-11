LPI-G: Polizeieinsatz in Werner-Petzold-Straße

Altenburg (ots) - Am 08.11.2024 ereignete sich auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Altenburg eine Auseinandersetzung zwischen einer 33 - jährigen Frau, welche ihr Fahrrad mitführte und einer 26 - jährigen alkoholisierten Frau. Die Streitigkeit endete in einer Beleidigung durch die Alkoholisierte, sowie einer versuchten Sachbeschädigung am Fahrrad der 33 - Jährigen. Als die Beamten hinzukamen um die Streitigkeit zu schlichten und ...

