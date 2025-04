Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Zu schnell unterwegs - Fahrer verliert Kontrolle

Hoher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr am BMW eines 25-Jährigen entstanden. Der Mann war im Veit-Stoß-Weg unterwegs und gab so viel Gas, dass er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der BMW geriet ins Schleudern und prallte in mehrere Bauzäune. Der 25-Jährige blieb unverletzt, der Pkw wurde vom Abschleppdienst aufgeladen.

Baienfurt

Einkaufswagen prallt gegen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Zeugen zu einem Vorfall am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Baindter Straße sucht die Polizei. Den Spuren zufolge dürfte ein bislang Unbekannter mit einem Einkaufswagen gegen einen abgestellten Mitsubishi geprallt sein. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Der Vorfall wurde im Nachgang beim Polizeiposten Immenstaad angezeigt, die Ermittler bitten etwaige Zeugen daher unter Tel. 07545/1700 um Hinweise.

Bergatreute

Opfer entgeht nur knapp Betrug

Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass ein 74-Jähriger sein Erspartes nicht an Betrüger verloren hat. Der Senior wurde von einem angeblichen Mitarbeiter eins Bezahldienstes kontaktiert, der behauptete, dass das Konto des Mannes gehackt und mehrere hundert Euro abgebucht worden seien. Im weiteren Verlauf gab der Betrüger an, dem 74-Jährigen den Betrag zurück zu erstatten. Dabei erschien am Bildschirm des Opfers ein Zahlungseingang in Höhe mehrerer zehntausend Euro. In der Folge bat der vermeintliche Bezahldienst-Mitarbeiter darum, zumindest einen Teil des Betrags auf ein ausländisches Konto zurück zu überweisen. Der 74-Jährige tätigte die Überweisung und wurde wenig später von seiner Hausbank kontaktiert. Diese hatte die verdächtige Überweisung gestoppt und den Senior darüber informiert, dass der hohe fünfstellige Betrag nie auf dem Konto einging. Dem 74-Jährigen entstand daher kein finanzieller Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Die Täter, die meist aus Callcentern aus dem Ausland agieren, erlangen Zugriff auf den Rechner ihrer Opfer und täuschen so hohe Zahlungseingänge vor. In der Folge bitten die Betrüger um die "Rücküberweisung" eines Teilbetrags, um ihren Opfern so einen möglichen finanziellen Gewinn vorzutäuschen. Vermeiden Sie daher derartige Überweisungen, insbesondere auf ausländische Konten, und kontaktieren Sie bei angeblich unklaren Bewegungen auf Ihrem Konto Ihre Hausbank unter den Ihnen bekannten Rufnummern.

Altshausen

Unbekannte werfen Scheibe an Bus ein

Rund 1.000 Euro Schaden haben bislang unbekannte Vandalen an einem Reisebus verursacht, der im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag unter der Eisenbahnbrücke in der Ebersbacher Straße abgestellt war. Die Täter warfen eine Scheibe an dem Bus ein. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Fußgänger übersehen und angefahren

Glück im Unglück hatte ein 62-jähriger Fußgänger, als er am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Immelmannstraße von einem Pkw-Lenker erfasst und nur leicht verletzt wurde. Der 81-jährige Mercedes-Fahrer bog von der Bahnhofstraße in die Immelmannstraße ein, übersah den Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn und erfasste diesen frontal. Der 62-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden am Mercedes fiel gering aus.

Wangen

Unbekannte stehlen Räder von Neufahrzeug

Von einem VW T6, der auf dem Gelände gegenüber eines Autohändlers in der Franz-Walchner-Straße stand, haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vier Räder abmontiert und entwendet. Die schwarzen Leichtmetallräder hatten einen Wert von rund 4.000 Euro. Ein Bewegungsmelder hatte kurz nach Mitternacht eine Bewegung auf dem Gelände angezeigt, weshalb die Ermittler des Polizeireviers Wangen davon ausgehen, dass die Täter in etwa um diese Uhrzeit zugange gewesen sein dürften. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Waldburg

Senior bei Waldarbeiten lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 72-Jähriger bei Waldarbeiten am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Waldgebiet bei Waldburg erlitten. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Vogt zufolge war ein 69-Jähriger mit dem Fällen eines Baumes beschäftigt. Dabei hatte er den 72-Jährigen nicht bemerkt, der sich im Fallbereich befand. Der Baum traf den 72-Jährigen am Kopf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior in eine Klinik. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

Bodnegg

Pferd stürzt auf Frau

Schwere Verletzungen hat eine 62-Jährige am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr in einem Weiler bei Bodnegg erlitten, als sie ihr Pferd aus einem Stall führte. Das altersschwache Tier stolperte dabei und stürzte auf die 62-Jährige. Diese wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ein Rettungshubschrauber war vorsorglich ebenfalls vor Ort.

Leutkirch

Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Am helllichten Tag hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Zeppelinstraße zwei Reifen eines Pkw zerstochen. Der Wagen war zwischen 6 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Unbekannte zerstach in diesem Zeitraum die beiden linken Reifen des Mazda mit einem spitzen Gegenstand. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Zeugenhinweise.

Bad Wurzach

Kinder nicht gesichert - Polizei untersagt Weiterfahrt

Nicht angeschnallt waren die fünf Insassen im Pkw einer 34-Jährigen, als diese am Mittwochmittag im Stadtgebiet an einer Polizeistreife vorbeifuhr. Die Beamten stoppten die Frau und stellten dabei fest, dass weder sie, noch ihr Beifahrer sowie zwei Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren auf dem Rücksitz angegurtet waren. Ein 2-jähriges Kind saß zwar auf einer Sitzerhöhung, hatte aber den Gurt nicht ordnungsgemäß angebracht. Die 34-Jährige durfte ihre Fahrt ohne geeignete Kindersitze zunächst nicht fortsetzen. Sie muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass auch Verkehrsunfälle mit niedrigen Geschwindigkeiten schwerste Verletzungen nach sich ziehen können, wenn der Sicherheitsgurt nicht oder nicht richtig angelegt ist.

