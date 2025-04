Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies

Polizei schlichtet Streitigkeiten

Zu Streitigkeiten zwischen zwei Mitbewohnern sind am Mittwochabend mehrere Polizeistreifen in eine Unterkunft in der Straße "Am Bahnhof" ausgerückt. Die Unstimmigkeiten, die im Wesentlichen auf die starke Alkoholisierung einer der Beteiligten zurückzuführen waren, konnten schnell beigelegt werden. Die Erstmeldung über eine Bedrohung mit Messer konnte nicht bestätigt werden. Den Beteiligten wurde für ein erneutes Auffälligwerden der Gewahrsam angedroht.

Meßkirch

Sachschaden von rund 20.000 Euro bei Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Jahnstraße entstanden. Beim Abbiegen von der Grabenstraße in die Jahnstraße hat kurz vor 7 Uhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt einer 47 Jahre alten Golf-Fahrerin missachtet und prallte in deren Wagen. Beide Unfallbeteiligten kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Der VW musste aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Ostrach

65km/h zu schnell unterwegs

Auf 165 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h hat ein 28-Jähriger am Mittwochabend auf der L 286 zwischen Ostrach und Hoßkirch beschleunigt. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau stoppte den Raser, ebenso wie zwei weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls zu schnell auf dem Streckenabschnitt unterwegs waren, und konfrontierte ihn mit dem Messergebnis. Der Audi-Fahrer und die beiden weiteren Autofahrer werden bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Pfullendorf

Unfallflucht

Unfallflucht hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Otterswanger Straße begangen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr streifte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW und richtete an diesem einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Weil sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat der Polizeiposten Pfullendorf nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zum Unfall und dem Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Ladendieb ertappt

Ein Ladendieb hat am Mittwochnachmittag das Polizeirevier Bad Saulgau gleich umfangreicher beschäftigt. Gegen 14.30 Uhr wurde der 25-Jährige beim Diebstahl eines Parfums in einem Drogeriemarkt in der Moosheimer Straße ertappt, was eine Streife des örtlichen Reviers auf den Plan rief. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten schließlich nicht nur das Diebesgut auf, sondern auch ein kleines Küchenmesser sowie Hinweise darauf, dass er für mehrere weitere Ladendiebstähle im ganzen Bundesland verantwortlich sein könnte. Bei Durchsuchungen eines Pkw und einer Wohnung beschlagnahmten die eingesetzten Polizeikräfte unter anderem mehrere Mobiltelefone. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern aktuell an. Neben strafrechtlichen Ermittlungen wird sich der 25-Jährige auch mit der Führerscheinstelle auseinandersetzen müssen. Da er offensichtlich mit dem Pkw unterwegs war und Drogenvortests positiv auf Cannabis und Kokain anschlugen, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und wurde wegen dieses Verstoßes ebenfalls angezeigt.

