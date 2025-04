Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 21 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr in der Seestraße erlitten. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wollte an einem Fahrzeug vorbeifahren, dessen Lenker nach rechts in die Rudolfstraße abbiegen wollte. Beim Wiedereinscheren übersah die 37-Jährige offenbar die 21-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt die Straße auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Die Fußgängerin wurde vom BMW erfasst. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in eine Klinik. Der Sachschaden fiel gering aus.

Ravensburg

Internet-Bekanntschaft bringt Mann um sein Erspartes

Rund 10.000 Euro hat ein 65-Jähriger in den vergangenen Wochen an eine vermeintliche Liebschaft überwiesen. Der Mann wurde von der Betrügerin über die sozialen Medien kontaktiert. Nachdem die Unbekannte eine angebliche emotionale Bindung zu dem 65-Jährigen aufgebaut hatte, überzeugte sie ihn von einer scheinbar anstehenden Erbschaft. Um diese antreten zu können, müsse sie zuvor mehrere tausend Euro vorstrecken. Im Gegenzug versprach die Betrügerin ihrem Opfer die Hälfte des Erbes. Der 65-Jährige leistete mehrere Zahlungen und erkannte erst dann den Betrug. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Die Betrüger agieren oft aus dem Ausland und nehmen über die sozialen Medien Kontakt zu ihren Opfern auf. Nachdem sie deren Vertrauen erschlichen haben, fordern sie mit fadenscheinigen Begründungen Geld und scheuen auch nicht davor zurück, ihre Opfer gegebenenfalls mit der Veröffentlichung von übersandten Nacktfotos zu erpressen. Weitere Informationen zu der "Love-Scamming" genannten Betrugsmasche finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Bad Waldsee

Ein Verletzter bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Heurenbach und Gaisbeuren ist am Dienstag kurz vor 8 Uhr ein 54-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 62-jähriger Wohnmobil-Fahrer war mittig auf der schmalen Straße in Richtung Heurenbach unterwegs. Weil er eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet worden ist, sah er den entgegenkommenden 54-Jährigen mit dessen Fiat zu spät. Obwohl der Fiat-Lenker ins Bankett auswich, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Diese wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 25.000 Euro beziffert. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 54-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Wangen

Fahrzeug angefahren

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter an der rechten hinteren Stoßstange eines Ford verursacht hat, der in der Julie-Bort-Straße abgestellt war. Zeugen des Unfalls, der sich im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, ereignet haben dürfte, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Bodnegg

Nach Unfall weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist nach einem Spiegelstreifer am Dienstag kurz nach 14 Uhr auf der B 32 weitergefahren. Der Unbekannte fuhr Angaben eines 59-jährigen Sattelzuglenkers zufolge in einer Kurve kurz vor dem Kreisverkehr bei Rotheidlen von Amtzell kommend mit seinem Kleintransporter in der Fahrbahnmitte, sodass sich die Spiegel der beiden Fahrzeuge streiften. Der Lenker des weißen Kleintransporters mit Kastenaufbau fuhr in der Folge weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer des Kastenwagens oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Einbrecher treiben im Stadtgebiet ihr Unwesen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in mehrere Objekte im Stadtgebiet eingebrochen. Sie brachen die Terrassentür eines Vereinsheims in der Rainstraße gewaltsam auf, entwendeten jedoch nichts. Aus einem Gastraum am Felderhalde-Skilift stahlen die Einbrecher Bargeld aus einer Spardose sowie ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro. Auch eine Gaststätte in der Ochsengasse suchten die Täter heim, schlugen ein Fenster ein und entwendeten durch die Öffnung eine Kasse. Ein Einbruch in ein Vereinsheim im Eichenhainweg scheiterte dagegen, hier hinterließen die Täter nur Sachschaden an der Zugangstür. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Einbruch in ein Vereinsheim bei Leutkirch in derselben Nacht in Zusammenhang mit den Taten steht. Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch

Einbrecher steigen in Vereinsheim ein

In ein Vereinsheim in Tannhöfe sind bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst, mehrere Fenster aufzuhebeln, was schließlich gelang. Offenbar wurden die Täter jedoch nicht fündig, sondern verließen das Objekt ohne Beute. Der Sachschaden an den Fenstern wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Ob ein Zusammenhang mit Einbrüchen in Isny im gleichen Zeitraum besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bad Wurzach

Auto aufgebrochen

Auf dem Wanderparkplatz "Wurzacher Ried" an der Dr.-Harry-Wiegand-Straße hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15 und 16.10 Uhr einen Pkw aufgebrochen. Hierzu brachte er eine Scheibe zum Bersten und entwendete eine Handtasche aus dem Innern des Skoda. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

