Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Geschwindigkeitsmessungen

Mit Geschwindigkeiten zwischen 117 km/h und 134 km/h wurden mehrere Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend auf der K 8201 zwischen Inneringen und Bingen von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen gestoppt. Erlaubt wären auf der Strecke maximal 100 km/h gewesen, weshalb die fünf Autofahrer mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Sigmaringendorf

Fußgänger über Fuß gefahren - Unfallflucht

Mit dem Vorderrad soll am Dienstagvormittag der noch unbekannte Fahrer eines orangenen VW-Transporter auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Baumgartenweg über den Fuß eines Passanten gerollt sein. Der 68 Jahre alte Passant zog sich dabei leichtere Verletzungen am Fuß und Unterschenkel zu, der Transporter-Fahrer fuhr derweil davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen den Unbekannten. Personen, die den Unfall gegen 10.40 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf den orangenen VW-Transporter sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Unfallbeteiligte wird als etwa 60 Jahre alt mit grauen Haaren beschrieben.

Sigmaringen

Fenster eingeworfen

Unbekannte haben von Montag auf Dienstag zwei Fenster eines Bekleidungsgeschäfts in der Schwabstraße eingeworfen. Durch ihre Tat entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu den Geschäftsräumlichkeiten selbst verschafften sich die Unbekannten jedoch keinen Zutritt, weshalb aktuell mutwilliger Vandalismus als Motivation angenommen wird. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Dienstagabend einen 25-Jährigen gestoppt, der Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Ein Drogenvortest schlug bei dem Autofahrer positiv auf Cannabis an. Für den 25-Jährigen, der seinen Wagen stehen lassen musste, folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Auf ihn kommen ein Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Herbertingen

Verkehrskontrollen

Zehn Gurtverstöße, vier Autofahrer am Handy und zwei abgelaufene Hauptuntersuchungen haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagvormittag bei Verkehrskontrollen in der Bahnhofstraße geahndet. Auf die betroffenen Verkehrsteilnehmer kommt jeweils ein Bußgeld zu. In den kommenden Wochen werden die Beamten weiterhin zeitweise derartige Kontrollen einrichten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und gegen Ablenkung im Straßenverkehr vorzugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell