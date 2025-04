Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Leergut gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rund 160 Kisten Leergut haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagfrüh vom Gelände eines Getränkehandels in der Hinzistobler Straße gestohlen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Kisten ein größeres Fahrzeug genutzt wurde oder mehrere Fahrten erforderlich waren. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden daher gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Parkhaus eines Supermarkts in der Karlstraße einen Renault am Heck touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Hecke gerät in Brand

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 18 Uhr beim Brand einer Hecke in der Roßberger Straße entstanden ist. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge verbrannte ein 60-Jähriger Holz in einer Feuerschale. Dabei fiel ein brennender Ast aus der Schale und setzte die angrenzende Thuja-Hecke in Brand. Die rund vier Meter hohe Hecke brannte auf einer Länge von rund 20 Metern. Durch die Hitzeentwicklung sprangen mehrere Fenster eines angrenzenden Wohnhauses. Das Feuer beschädigte zudem einen Dachbalken und eine Gartenhütte sowie einen Gartenpavillon. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Während der Löschmaßnahmen war die L 314 am Brandort bis gegen 19.30 Uhr gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Der 60-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Bad Waldsee

Auf Link geklickt - Betrüger buchen mehrere tausend Euro ab

Über 20 Abbuchungen haben Betrüger vom Konto eines 62-Jährigen getätigt und somit einen Betrag von mehreren tausend Euro abgebucht. Der 62-Jährige hatte vermeintlich eine SMS von seiner Hausbank erhalten und auf einen darin enthaltenen Link geklickt. Dort wurde er aufgefordert, seine persönlichen Daten einzugeben. Zudem erhielt der 62-Jährige einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihn an die Aktualisierung seines Online-Bankings erinnerte. In der Folge stellte der Mann die unerlaubten Abbuchungen von seinem Konto fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs und warnt vor dieser Masche, die auch als "Phishing" bezeichnet wird. Vermeiden Sie, auf Links in SMS von Unbekannten zu klicken und persönliche Daten einzugeben. Nehmen Sie im Zweifelsfall auf den Ihnen bekannten Telefonnummern Kontakt mit ihrer Hausbank auf. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Wangen

Unbekannter prallt gegen Garagentor

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Garagentor in der Maria-Catharina-Reich-Straße verursacht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zum Unfall, der sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, ereignet haben dürfte.

Leutkirch

Einbrecher haben es auf Bares abgesehen

Bargeld sowie einen Tresor haben bislang unbekannte Einbrecher gestohlen, nachdem sie in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Apotheke in der Kornhausstraße eingestiegen sind. Die Täter brachen hierzu die Eingangstüre gewaltsam auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Bad Wurzach

In Entwässerungsgraben gefahren - Fahrer alkoholisiert

Knapp ein Promille hat ein Alkoholtest bei einem 65-jährigen Ford-Fahrer ergeben, nachdem dieser am Montag kurz nach 12 Uhr zwischen Willis und Bad Wurzach von der Bundessstraße abgekommen und in einem Entwässerungsgraben gelandet ist. Der 65-Jährige blieb dabei unverletzt. An seinem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Da zunächst unklar war, ob aus dem Unfallfahrzeug Betriebsstoffe auslaufen, wurden die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei verständigt. Nachdem beide Entwarnung gegeben hatten, lud ein Abschleppunternehmen den Ford auf. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B 465 zweitweise komplett gesperrt. Der 65-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

