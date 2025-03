Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Baucontainer - Erdraketen entwendet

Berg - Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Berg/Marienfels - Zwischen dem 14. und 18. März 2025 brachen unbekannte Täter einen Baucontainer, welcher am Friedhof zwischen Berg und Marienfels an der Kreisstraße 14 stand auf. Der oder die Täter entwendeten aus dem Container zwei Erdraketen, welche für die Bauarbeiten am Glasfasernetz genutzt werden. Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06771/9327-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell