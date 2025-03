POL-PDMT: Anrufwelle Schockanrufe im Bereich Montabaur - Wirges

Breitenau (ots) - In Breitenau sprachen am 17.03.2025 gegen 09:30 Uhr fünf Handwerker einen 55-jährigen Hausbesitzer an und boten diesem an, für einen mittleren 3-stelligen Betrag die Regenrinne an seinem Haus zu erneuern. Der Hausbesitzer willigte ein und so begannen die Handwerker mit der Erneuerung der ...

mehr