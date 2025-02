Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in Dortmund-Kirchlinde: 16-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0109

Nach einem versuchten Raub in Dortmund-Kirchlinde am Freitagabend (31.Januar) gegen 19:15 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich an einer Parkbank in einer kleinen Grünanlage vor dem dortigen Supermarkt-Parkplatz an der Kirchlinder Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 16-Jähriger aus Dortmund, der sich mit einem Freund an der Parkbank aufhielt, dort vom Tatverdächtigen angesprochen worden. Er forderte die beiden Jugendlichen auf, ihm seine persönlichen Sachen auszuhändigen. Kurz darauf schlug der Tatverdächtige einem der beiden jungen Männer ins Gesicht. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt und rannte mit seinem Freund davon. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Er wird beschrieben als athletisch, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, der Mann habe Vollbart getragen. Außerdem war er mit einer dunklen Wollmütze, einer dunklen Winterjacke und einer Bauchtasche bekleidet.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die Angaben zur Tat machen können und/oder etwas gesehen haben. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

