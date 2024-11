POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots) - In Nordhorn kam es heute auf der Veldhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 49-jährige Fahrerin eines Busses war gegen 5.55 Uhr in Richtung B403 unterwegs. Als sie nach rechts in die Hohefeldstraße abbog, übersah sie einen 43-jährigen Radfahrer, der den Radweg der Veldhauser Straße ebenfalls in Richtung der B403 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. ...

mehr