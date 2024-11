POL-EL: Nordhorn - Radfahrer leicht verletzt

Neubörger (ots) - Am Montag zwischen 17.40 und 19 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg in Neubörger eingebrochen. Sie verschafften sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen ...

