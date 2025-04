Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall

Schlier (Landkreis Ravensburg) (ots)

Der Senior, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag getötet wurde (wir berichteten), ist inzwischen identifiziert. Auf den Presseaufruf der Polizei meldeten sich mehrere Anrufer, die Hinweise auf einen 92-Jährigen gaben und so maßgeblich zu dessen Identifizierung beitrugen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Ravensburg zu den Umständen des Unfalls dauern indes an.

Hier unsere Pressemitteilung von 19.22 Uhr:

Schlier (Landkreis Ravensburg)

Unbekannter Fußgänger erliegt nach Unfall schweren Verletzungen - Polizei bittet um Hinweise

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Fußgänger getötet worden. Der Mann überquerte die Landesstraße zwischen Wetzisreute und Schlier gegen 14.15 Uhr etwa auf Höhe des Weilers "Mayerhanser", offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin, die von Wetzisreute in Richtung Schlier unterwegs war, kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der Unbekannte wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort am Nachmittag. Trotz intensiver Ermittlungen mehrerer Polizeistreifen ist die Identität des Mannes bislang nicht gesichert. Die Polizei bittet daher Personen, die Hinweise auf den etwa 75 bis 85 Jahre alten schlanken Senior, der 155 bis 160 cm groß ist und mit zwei Nordic-Walking-Stöcken unterwegs war, geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Der Mann hat graue kurze Haare und war zum Unfallzeitpunkt mit einer roten Jacke bekleidet. Darüber hinaus trug er eine silberne Herrenarmbanduhr und führte einen Haustürschlüssel mit Türöffner für Garagentor mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell