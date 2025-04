Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

5-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall in der Thumbstraße, bei dem am Freitag gegen 18.20 Uhr ein 5-Jähriger schwere Verletzungen erlitten hat, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge soll der Junge mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Fahrbahn gefahren sein. Ein 45-jähriger Mitsubishi-Lenker, dessen Sicht auf den Jungen durch einen geparkten Wagen beeinträchtigt gewesen sein dürfte, erfasste den 5-Jährigen. Dieser erlitt Knochenbrüche und wurde in einer Klinik behandelt. Der Sachschaden am Mitsubishi wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Da der Verkehrsunfall erst am nächsten Tag bei der Polizei angezeigt wurde, bitten die Ermittler etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Nach Spiegelstreifer - Unfallverursacher fährt weiter

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, an einem Nissan Micra in der Uhlandstraße hinterlassen. Der Unbekannte streifte den Außenspiegel des abgestellten Nissan, der dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Geschwindigkeitsmessanlage besprüht

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Anhänger besprüht, der zum Zwecke der Geschwindigkeitsüberwachung an der B 30 in Gaisbeuren aufgestellt war. An der Anlage entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 30-Jähriger rechnen, der am Samstagabend einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und bei den weiteren Maßnahmen Rettungssanitäter und Polizeibeamte beleidigt und bedroht hat. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 22.45 Uhr an der Kreuzung der Straße "Am Stadtgraben" mit der Friedhofstraße gegen eine Gebäudemauer. Dabei entstand an dem Wagen, der in der Folge abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Sachschaden am Gebäude wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe rückte die Freiwillige Feuerwehr an. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 30-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest - der Mann pustete im Anschluss einen Wert von rund 2,5 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Unfallverursacher vorsorglich in eine Klinik, wo er auf Veranlassung der Polizei Blut abgeben musste. Auf dem Weg ins Krankenhaus sowie bei den weiteren Maßnahmen verhielt sich der 30-Jährige zunehmend aggressiv, beleidigte und bedrohte sowohl die Sanitäter als auch die Polizeibeamten. Diese nahmen den Mann, der trotz ausgelöster Airbags offenbar unverletzt blieb, in Gewahrsam. Auf den 30-Jährigen kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Bedrohung, Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Er muss zudem die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle des Polizeireviers bezahlen.

Altshausen

Unbekannter wirft Betonbrocken auf Bundesstraße - Polizei bittet um Hinweise

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Sonntagabend kurz nach 23.30 Uhr ein Unbekannter Betonbrocken von einer Brücke auf Höhe der Ravensburger Straße auf die B 32 geworfen hat. Ein 19-jähriger Suzuki-Lenker hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon: ein rund 20 cm großer Betonbrocken traf seinen Wagen und blieb im Kühlergrill stecken. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ergebnislos. Die Beamten konnten jedoch auf einem Feld nahe der Brücke an der Anschlussstelle Altshausen-West ähnliche Betonbrocken feststellen. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen, weitere Geschädigte oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Aschereste verursachen mutmaßlich Brand

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden dürften beim Brand zweier Gartenhütten und eines Carports in der Vogesenstraße am Sonntagmittag entstanden sein. Feuerwehr und Polizei wurden kurz nach 13.30 Uhr durch mehrere Anrufer zu einer brennenden Gartenhütte alarmiert. Vor Ort löschten die Wehrleute das Feuer, das bereits auf eine zweite Gartenhütte, eine Hecke und einen Carport übergegriffen hatte. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade eines angrenzenden leerstehenden Hauses sowie eine Spielhütte beschädigt. Die Bewohner angrenzender Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Während der Löscharbeiten waren die Vogesenstraße und die angrenzende Zeppelinstraße bis gegen 14.30 Uhr voll gesperrt. Ermittler des Polizeireviers Wangen gehen nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass nicht sachgerecht entsorgte Asche für den Brand verantwortlich sein dürfte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung dauern an.

Wangen

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag gegen 17.15 Uhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war mit seiner Yamaha in der Lindauer Straße unterwegs und fuhr mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Dacia eines 30-Jährigen auf. In der Folge wurde der Motorradfahrer über das Dach des Wagens auf die Straße geschleudert. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen mit Knochenbrüchen in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6.000 Euro beziffert.

