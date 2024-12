POL-MK: Wem wird dieser Schmuck angeboten?

Lüdenscheid (ots) - Eigentlich suchte ein 23-jähriger Lüdenscheider nur Arbeit. Doch am Ende hatte er diverse Verträge am Hals. Wie der Syrer am Donnerstag der Polizei berichtete, habe er sich in einer App am handy arbeitsuchend gemeldet. Darauf bekam ein Angebot aus dem Ausland und sollte seine Daten samt Kontonummer übermitteln. Kurz darauf wurden diverse Verträge in seinem Namen abgeschlossen und versucht, Geld ...

