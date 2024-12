Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug bei der Arbeitsuche - Unter Drogen im Verkehr

Lüdenscheid (ots)

Eigentlich suchte ein 23-jähriger Lüdenscheider nur Arbeit. Doch am Ende hatte er diverse Verträge am Hals. Wie der Syrer am Donnerstag der Polizei berichtete, habe er sich in einer App am handy arbeitsuchend gemeldet. Darauf bekam ein Angebot aus dem Ausland und sollte seine Daten samt Kontonummer übermitteln. Kurz darauf wurden diverse Verträge in seinem Namen abgeschlossen und versucht, Geld von seinem Konto abzubuchen. Mit Hilfe der Verbraucherzentrale habe er die Verträge wieder gekündigt und sein Konto gesperrt, berichtete er der Polizei, als er Anzeige erstattete. (cris)

Die Polizei hat am Donnerstag wieder mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogenverdacht aus dem Verkehr gezogen. Alle Fahrer bekamen Anzeigen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln. Um 8.40 Uhr kontrollierte eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei einen voll besetzten Pkw mit Remscheider Kennzeichen. Der 22-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum und räumte den Genuss von Marihuana ein. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, weshalb der Fahrer zur Blutprobenabnahme mitkommen musste zur Polizeiwache. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 500 Euro leisten.

Um 20 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Schlittenbacher Straße einen E-Scooter-Fahrer. Auch der 25-Jährige zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum, räumte den Genuss von Cannabis ein und wurde zur Blutproben-Abnahme zur Wache mitgenommen. Seine reguläre Fahrerlaubnis hatte er bereits wegen früherer Fahrten unter BTM-Einfluss abgeben müssen. Um 20.44 Uhr begegnete einer Streife der nächste Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs. Der 45-Jährige bestritt den Konsum von Drogen. Ein Drogenvortest sagte etwas anderes: Dabei kamen THC, Amphetamin/Metamphetamin, Kokain und Opiate heraus. Außerdem fiel auf, dass er stark nach Alkohol roch. Unter starkem Protest mehrerer Familienangehöriger nahm ihn die Polizeibeamten mit zur Blutprobenabnahme auf der Polizeiwache. In allen Fällen untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt. (cris)

