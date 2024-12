Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spinde aufgebrochen, Pkw gestohlen, Taxizeche geprellt und randaliert

Iserlohn (ots)

Im Seilerseebad und in einem Fitnessstudio an der Seilerseestraße wurden gestern Abend Spinde aufgebrochen und ein Fahrzeug vom Parkplatz gestohlen. Zwischen 19.30 und 20.55 Uhr öffnete ein Unbekannter einen Spind in einem Fitnessstudio an der Seilerseestraße. Als der Kunde zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Pkw-Schlüssel nicht mehr in seiner Hose steckte. Er lief zum Parkplatz und stellte den Diebstahl seines Fahrzeugs fest. Die Polizei hat den schwarzen Audi A5 Sportback/B8 zur Fahndung ausgeschrieben. In der Herrenumkleide des Seilerseebades wurden zwischen 18.27 und 21.30 Uhr sieben Fächer gewaltsam geöffnet und die Schließzylinder beschädigt. Aus einem im Spind liegenden Portemonnaie wurde eine höhere Geldsumme gestohlen. Die anderen Spinde waren leer.

Ein 36-jähriger Mann hat heute Nacht in einem Schnellrestaurant an der Raiffeisenstraße randaliert. Kurz vor 1 stieg er an dem Schnellrestaurant aus einem Taxi aus und weigerte sich, die Fahrt zu bezahlen. Der Fahrer rief die Polizei. Die ankommenden Beamten beleidigte er mit "ACAB" und "Ihr könnt meinen Schwanz lutschen". Nach der Anzeigenaufnahme verschwand er in dem Schnellrestaurant und rastete dort aus. Dabei beleidigte er eine Mitarbeiterin. Ein Gespräch mit dem alkoholisierten Mann war kaum möglich. Die Polizeibeamten führten ihn aus dem Restaurant und erteilten einen Platzverweis. Dem folgte der 36-Jährige. Allerdings zeigte er einem vorbeifahrenden Streifenwagen den Mittelfinger. Darauf nahmen ihn die Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Er bekam Anzeigen wegen Leistungskreditbetrugs, Beleidigung sowie zweimal wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell