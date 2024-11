Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Arbeitsmaschine entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, In der Ziegelheide;

Tatzeit: 19.11.2024, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr;

Zugang zu einer Baustelle verschafften sich am frühen Dienstagmorgen Unbekannte in Bocholt. Die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände an der Straße In der Ziegelheide. Dort öffneten sie gewaltsam eine Garage und entwendeten daraus eine Rüttelplatte und ein Notstromaggregat. Die Einbrecher trennten mehrere Kabel von Überwachungskameras und ließen diese ebenfalls mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell