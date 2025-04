Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Zeugensuche nach Tätlicher Auseinandersetzung

Am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr soll es in der Grabenbachstraße in der Einfahrt zu einem Sonderpostenmarkt zur tätlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Mann von mehreren Jugendlichen angesprochen und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Hierdurch erlitt er eine Platzwunde, die vom verständigten Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Die drei Jugendlichen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Sie sollen untereinander rumänisch gesprochen haben. Eine nähere Beschreibung der Personen liegt bislang nicht vor. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 erbittet Hinweise zum Geschehensablauf und zu den flüchtigen Tatbeteiligten. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und wer kennt die Beteiligten?

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell