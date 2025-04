Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener E-Scooter Fahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach Beobachtungen von Polizeibeamten des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr in der Werastraße fuhr ein 26-jähriger einen E-Scooter, eine weitere Person fuhr zunächst mit, fiel dann aber vom Scooter auf die Straße. Eine weitere Person rannte nebenher. Die Beamten kontrollierten die Personen und stellten zumindest beim Fahrer eine nicht unerhebliche alkoholische Beeinflussung fest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Bei der Durchführung in einem Krankenhaus wehrte er sich gegen die erforderliche Maßnahme, trat nach den Beamten und verweigerte die Mitwirkung bei seiner Identitätsfeststellung. Letztlich gelang es den Beamten sowohl die Blutprobe, als auch die Identität des Mannes zu erlangen, so dass er noch in der Nacht aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden konnte. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Gegen den Mann leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Tettnang

Fußgängerin angefahren

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam nach bisherigen Ermittlungen eine 48-jährige Autofahrerin am Kreisverkehr Wangener Straße / Bachstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und streifte eine auf dem Gehweg laufende 18-jährige Frau. Die hinter der jungen Frau laufende 42-jährige Mutter wurde vom Skoda Octavia nicht berührt. Durch die Kollision fiel die Frau zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto dürfte kein Schaden entstanden sein. Die Autofahrerin hielt an und fuhr die beiden Frauen in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei über den Verkehrsunfall informiert wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung der Autofahrerin fest, veranlassten eine Blutentnahme bei ihr und stellten ihren Führerschein sicher.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Schüssen aus Pkw

Mutmaßlich im Rahmen eines Hochzeitskorsos mit 10 - 15 teilnehmenden Autos schossen am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr in der Eckenerstraße bislang Unbekannte aus einem der Pkws. Die folgende Überprüfung der Polizei führte zunächst nicht zur zweifelsfreien Feststellung des Pkw, aus dem geschossen wurde. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zu dem Pkw aus dem geschossen wurde. Wer kann Angaben zu dem Pkw oder den Personen machen, die mutmaßlich mit einer Schusswaffe aus dem Auto heraus in die Luft geschossen haben?

Überlingen

Vollsperrung der B31 nach Unfall im Begegnungsverkehr

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr eine 61-jährige Autofahrerin auf Höhe des Parkplatzes Birnauer Wald auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem Anhängergespann kollidierte. Durch den Aufprall auf den Anhänger löste dieser sich von der Mercedes C-Klasse und schleuderte ins Bankett. Im weiteren Verlauf kollidierte der Corsa mit einem ebenfalls entgegenkommenden und dem Anhängergespann nachfolgenden Audi A1 einer 55-jährigen Frau aus dem Zollernalbkreis, die in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Sowohl die Fahrerin des Corsa, als auch die des Audi erlitten nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Stauchungen, welche im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden an den drei beteiligten Pkws, sowie dem Pkw-Anhänger wird auf 25 000 Euro geschätzt. Keines der Fahrzeuge war nach dem Unfall mehr fahrbereit. Sie wurden durch verständigte Abschleppunternehmen vor Ort aufgeladen und abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Verletzten und Aufladen der Fahrzeuge, sowie Reinigung der Fahrbahn musste die B31 zwischen Überlingen-Nußdorf und Uhldingen-Mühlhofen in der Zeit von 12:40 - 14:50 Uhr für den Durchgangsverkehr teilweise voll gesperrt werden. Im Rettungseinsatz waren 2 Rettungswägen, ein Notarzt, sowie 2 Streifen des Polizeireviers Überlingen vor Ort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell