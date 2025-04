Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Zeugensuche nach Diebstahl einer Schlauchbox

Dreiste Diebe montierten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine an einer Hauswand befestigte Gartenschlauchbox ab und entwendeten sie. Der Zeitwert des erlangten Diebesgutes wird auf unter 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang. Wer hat in der Tatnacht in der Dr.-Franz-Reich-Straße in Kißlegg verdächtige Personen beim Hantieren an Hauswänden beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu den Tätern geben.

Ravensburg

Alkoholkontrollen

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg die Verkehrstüchtigkeit unter anderem von Autofahrern. Hierbei fiel ihnen um 02:40 Uhr beim Bahnhof ein C-Klasse Mercedes auf. Dessen 41-jähriger Fahrer aus dem östlichen Bodenseekreis zeigte Anzeichen dafür, dass er vor Fahrtantritt zu viel Alkohol konsumiert hatte, weshalb bei ihm eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholgehalts veranlasst werden musste. Weiterhin liegen Hinweise vor, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein könnte. Die Ermittlungen zu den eingeleiteten Strafverfahren dauern an. Gegen 03:00 Uhr kontrollierte eine weitere Streife einen BMW-Fahrer in der Stadionstraße. Der ebenfalls im östlichen Bodenseekreis gemeldete 22-jährige Fahrer durfte nach Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests nicht weiterfahren. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Dessen Ausgang hängt insbesondere auch vom Ergebnis der veranlassten Blutuntersuchung ab.

Kißlegg-Immenried

Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Immenried zu einer Beleidigung. Nach bisher bekannten Aussagen fuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Wangen im Allgäu an zwei 54- und 56-jährigen Männern aus Kißlegg vorbei und beleidigte sie aus dem Autofenster heraus. Die beiden Männer waren zu dieser Zeit dabei, den Osterbrunnen zu schmücken. Der ältere der beiden Männer fuhr dem Beleidiger hinterher. Am Holzmühleweiher kam es zwischen den beiden Männern im Zuge der Aussprache zur tätlichen Auseinandersetzung, wobei sich beide leichte Verletzungen zufügten. Bislang unbekannte Passanten sollen die Auseinandersetzung beobachtet haben. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 bittet um Zeugenhinweise zum Geschehensablauf insbesondere am Holzmühleweiher. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann sachdienliche Hinweise hierzu machen?

