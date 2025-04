Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Trickdiebstahl

Überlingen (ots)

Einem Diebstahl besonderer Art ist eine 72-jährige Frau am Donnertag gegen 10.45 Uhr in der Maurus-Betz-Straße beim Ärztehaus in Überlingen zum Opfer gefallen. Von einem Mann mit indischen Aussehen, mit schwarzen Haaren und ca. 170 cm groß, wurde sie auf einen Kleingeldwechsel für den Parkautomaten angesprochen. Während die Frau in ihrem Geldbeuten nach Kleingeld schaute, ließ der unbekannte Täter Münzgeld fallen. Als die Frau diese Münzen half aufzuheben, fasste der Täter der Frau in die Geldbörse und entnahm daraus insgesamt 1100.- Euro. Anschließend tauscht die Frau dem Mann noch das Kleingeld. Im weiteren Verlauf wünscht der Täter der Dame noch einen schönen Tag und sucht das Weite. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt, als sie das nächste Mal ihre Geldbörse öffnete. Zeugen oder aber auch Betroffene, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet oder angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 zu melden.

