Friedrichshafen

Jugendlicher von Pkw erfasst

Ins Krankenhaus gebracht werden musste ein 14-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr zwischen Sparbruck und Schnetzenhausen. Der Jugendliche war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Sparbruck unterwegs und überquerte ungebremst die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort wurde er von einer 21-jährigen Audi-Lenkerin erfasst und leicht verletzt. Der Sachschaden an Pkw und Scooter wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat sich am Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude in der Merianstraße verschafft. Der Täter hebelte ein Fenster auf und brach im Inneren mehrere Türen zu diversen Räumlichkeiten auf. Bislang ist nichts über mögliches Diebesgut bekannt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Bei einem Zusammenstoß wurden am Sonntagmorgen in der Franziskanerstraße ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin verletzt. Eine Fußgänger-Gruppe trat gegen 9.15 Uhr auf die Fahrbahn, als mehrere Radler auf der abschüssigen Straße nahten. Zwischen einer 20-jährigen Fußgängerin und einem 50 Jahre alten Rennradfahrer kam es in der Folge beim gegenseitigen Ausweichen zu Unstimmigkeiten, woraufhin sie kollidierten. Beide zogen sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die Beteiligten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Überlingen

Vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein 31-jähriger Autofahrer am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Dekan-Schwarz-Weg die Flucht vor der Polizei ergriffen hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Beamten waren auf die unsichere Fahrweise des Porsche-Lenkers aufmerksam geworden und forderten ihn auf, anzuhalten. Stattdessen gab er mit seinem hochmotorisierten Wagen Gas, raste ohne Rücksicht mit hoher Geschwindigkeit davon und konnte kurz darauf gestoppt werden. Gegen die darauffolgende vorläufige Festnahme wehrte er sich, verletzte einen Polizisten und beleidigte die Einsatzkräfte. Der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 31-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten entsprechende Ermittlungen gegen den 31-Jährigen ein. Personen, die durch die Fahrweise des Autofahrers oder die halsbrecherische Flucht gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

