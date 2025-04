Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Schulkomplex

Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Schulkomplex in der Fohlenschule eingestiegen. Die Täter verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt zu vielen Klassenräumen, Lehrerzimmern und Verwaltungsräumen. Sie brachen Schränke und Spinde auf. Was die Täter bei ihrer Suche nach Beute mitgenommen haben, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Montagabend gegen 22 Uhr ein 26 Jahre alter Mann angegriffen und bestohlen worden ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Mann, der im Stadtgarten bereits zuvor mit einer 22-Jährigen in Streit geraten war, soll gegen 22 Uhr im Bereich Olgastraße/Schillerstraße von einer dreiköpfigen Personengruppe heraus mit Schlägen attackiert worden sein. Als der 26-Jährige am Boden lag, stahl ihm einer der Unbekannten das Handy sowie den Rucksack. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Das Trio konnte trotz polizeilicher Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Personen, die in dem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Brand in Kleingartenanlage

Die Freiwillige Feuerwehr ist am frühen Dienstag zu einem Brand in die Kleingartenanlage "Manzeller Hölzle" in Fischbach ausgerückt. Dort brannte eine Grünflache von rund 15 Quadratmetern. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass noch warme Asche oder Glut für den Ausbruch des Brands verantwortlich war. Die Flammen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht. Der entstandene Schaden fiel glücklicherweise gering aus.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung an Waldkita

Spielgeräte und Aufbewahrungsgegenstände eines Waldkindergartens in Langenreute wurden am vergangenen Wochenende von Unbekannten mutwillig demoliert. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07542/ 9432-0 erbeten.

Meckenbeuren

Zeugen nach Beschädigung gesucht

Eine Plakathalterung vor einem Gebäude im Schlehenweg in Buch wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen von Unbekannten beschädigt. Die Täter zerbrachen das Gerüst, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Polizeiposten Meckenbeuren bittet Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Meckenbeuren

"Lesewagen" beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Schaden von mehreren hundert Euro dürfte derjenige verursacht haben, der im Laufe der letzten Tage den Bauwagen auf dem Schulgelände in der Schulstraße demoliert hat. Der Täter trat vermutlich gegen eine Palisade des zum Lesewagen umgestalteten Wagens und verursachte dadurch einen Schaden an der Türe. Zudem wurde ein Fensterladen des Wagens beschädigt. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Überlingen

Auseinandersetzung mit Messer auf WG-Feier

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei nach einer Auseinandersetzung in der Johanniterstraße am frühen Dienstag. Bei einer Party in einer Wohngemeinschaft kam es offenbar wegen der Lautstärke um kurz nach Mitternacht zum Streit zwischen einem 20 Jahre alten und einem 22-jährigen Bewohner. Der Jüngere soll daraufhin mit einem Küchenmesser auf sein Gegenüber zugegangen sein, der sich mutmaßlich bei Schutzbewegungen an der Klinge verletzte. Ein 21-Jähriger, der in das folgende Gerangel einschritt, wurde, wie die beiden Streithähne, leicht verletzt. Sie wurden nach der Auseinandersetzung medizinisch versorgt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten das Messer sicher. Der 20-Jährige musste die Beamten zudem auf das Revier begleiten. Die weiteren Ermittlungen sollen den genauen Ablauf der Tat klären.

Überlingen

Senior fährt frontal in Lkw

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L 200 am Orteingang Überlingen ist ein Senior frontal mit seinem Pkw in einen Lkw gefahren. Aus Richtung Lippertsreute kommend fuhr der 85-Jährige gegen 11.45 Uhr aus bislang noch unklarer Ursache zunächst über einen Kreisverkehr am Ortseingang, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Müllwagen zusammen. Der Senior zog sich bei dem wuchtigen Frontal-Aufprall Verletzungen mit noch unklarer Schwere zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw zog sich leichtere Verletzungen zu. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber rückte auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Sowohl der Mercedes als auch der Lkw mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Streckenabschnitt war bis in den frühen Nachmittag hinein gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Hergang dauern derzeit an.

