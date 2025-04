Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen / Inneringen

Über 500 Geschwindigkeitsverstöße an Baustellenausfahrt

Über 500 Geschwindigkeitsverstöße hat die Verkehrspolizei Sigmaringen am vergangenen Donnerstag und Freitag an einer Baustellenausfahrt im Bereich der K 8201 zwischen Bingen und Inneringen gemessen. Nach Mitteilungen über mehrere gefährliche Verkehrssituationen im Bereich der dort aktuell bestehenden Baustellenausfahrt haben die Beamten die Stelle gezielt in den Blick genommen. Aufgrund der Zu- und Ausfahrt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr auf derzeit 70 km/h begrenzt. Während am Donnerstag 74 Autofahrer zu schnell unterwegs waren und die höchste Messung mit 114 km/h anzeigte, überschritten am Freitag 441 Fahrzeuglenker die Höchstgeschwindigkeit. Die höchste Messung fiel hier mit 135 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h negativ auf.

Bad Saulgau

Wegen illegaler Prostitution angezeigt

Wegen illegaler Prostitution haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend eine 25-Jährige angezeigt, die in einer Ferienwohnung im Stadtgebiet tätig war. Eine Erlaubnis konnte die junge Frau nicht vorzeigen, zumal die Ausübung der Prostitution in Gemeinden mit unter 35.000 Einwohnern untersagt ist. Der 25-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Herbertingen / Hundersingen

Wertgegenstände aus unverschlossenen Pkws und Fahrrad gestohlen

Aus zwei unverschlossenen Pkws auf privaten Grundstücken haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Bargeld und andere Wertgegenstände gestohlen. Darüber hinaus stahlen mutmaßlich dieselben Täter in einem der Fälle auch ein Mountainbike im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, Fahrzeuge auch auf privaten Grundstücken oder scheinbar wenig frequentierten Orten ab-, beziehungsweise anzuschließen.

