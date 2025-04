Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Betrug am Telefon

Nachdem eine 38-jährige Frau aus dem östlichen Bodenseekreis vergangene Woche auf einen Betrug hereingefallen ist, ermittelt die Polizei und warnt. Ein Anrufer hatte sich ihr gegenüber als Mitarbeiter des Bezahldienstleisters PayPal ausgegeben und mitgeteilt, dass ihr Konto gehackt worden sei. Durch geschickte Gesprächsführung konnte er die Frau dazu überreden, ein Krypto-Konto zu eröffnen und einen fünfstelligen Euro-Betrag darauf zu transferieren. Dort verschafften sich die unbekannten Betrüger Zugang und griffen das "investierte" Geld ab. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Unbekannte am Telefon haben. Lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln und geben Sie niemals persönliche Informationen, Kennwörter oder Bankdaten heraus.

Tettnang

Bus gestreift und davongefahren

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein Mann rechnen, der am Dienstagmorgen in der Ravensburger Straße einen Unfall verursacht und danach das Weite gesucht hat. Der Autofahrer streifte einen verkehrsbedingt wartenden Bus und richtete dabei Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro an. Der Fahrer des Stadtbusses notierte sich das Kennzeichen, sodass der verantwortliche Fahrer von der Polizei rasch ermittelt werden konnte.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 8.45 Uhr und 11 Uhr in einem Krankenhaus-Parkhaus in der Röntgenstraße einen geparkten MINI an der Fahrerseite touchiert und das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Durch den Lackschaden und die Eindellung entstand an dem roten Auto mehrere hundert Euro Sachschaden. Dem Schadensbild zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem weißen Wagen unterwegs gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfall fordert Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Messestraße/Rheinstraße. Ein 60 Jahre alter Renault-Lenker war auf der Messestraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs und wollte nach rechts in die Rheinstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 23-jährigen Seat-Fahrerin, die stadtauswärts unterwegs war und bei grüner Ampel nach links in die Rheinstraße abbog. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Überlingen

Sonnenschirm angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Münsterstraße vor einem Modegeschäft gegen einen Sonnenschirm gefahren und hat danach das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Schirm beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Unfall und dessen Verursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Bus streift Polizeiauto

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall in der Klosterstraße. Polizeibeamte waren zur Unfallzeit mit einer anderen Unfallaufnahme beschäftigt und hatten ihren Wagen rechtsseitig teilweise auf dem Gehweg abgestellt. Eine Busfahrerin unterschätzte dabei offenbar die Breite ihres Gefährts und streifte das Polizeiauto. Verletzt wurde niemand.

