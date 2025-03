Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall

Gräfenthal (ots)

Donnerstagnachmittag kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Gräfenthal, Alte Straße, zu einem Brandfall. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Kühlschrank bemerkten die Bewohner Qualm, verließen die Wohnung und verständigten die Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

