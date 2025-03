Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Bad Lobenstein (ots)

Am 03.03.2025 gegen 11:10 Uhr parkte der Geschädigte seinen braunen Pkw VW Golf Kombi auf dem Markt in 07356 Bad Lobenstein gegenüber der Buchhandlung. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Buchhandlung befinden sich am rechten Fahrbahnrand drei Parkflächen, die längs zur Fahrbahn hintereinander angeordnet sind. Hinter der dritten / letzten Parkfläche parkte zu diesem Zeitpunkt, um 11:10 Uhr, ein weißer Kleintransporter mit unbekanntem amtl. Kennzeichen. Der Golf stand hinter dem Kleintransporter. Als der Geschädigte nach ca. 5 Minuten, gegen 11:15 Uhr, zu seinem Golf zurückkehrte, fand er dort drei ihm unbekannte Personen vor, ein Ehepaar und eine ältere Frau, die ihm mitteilten, dass um 11:13 Uhr ein Fahrzeug, dass vor seinem Pkw parkte, rückwärtsgestoßen ist, dabei gegen seinen Golf gefahren ist und Sachschaden an diesem verursacht hat. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen sowie natürlich auch den Unfallverursacher. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0055612 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell