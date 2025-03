Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fund eines Hasen

Die Polizei sucht den Eigentümer

Frankenblick (ots)

Bereits am 23.02.2025, gegen 18.50 Uhr, bemerkten Beamte der PI Sonneberg während der Streifenfahrt in Effelder, in der Sonneberger Straße, einen weißen Kurzohrhasen, welcher mitten auf der Fahrbahn saß. Eine tierliebe Dame erklärte sich bereit, den Hasen vorübergehend aufzunehmen und sich um ihn zu kümmern. Leider ergaben sich bisher noch keine Hinweise darauf, wer den Hasen vermisst. Sollte sich der Eigentümer melden, wird das Tier an diesen zurückgegeben. Bis dahin bleibt er in guter Obhut. Der Besitzer kann sich bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750, unter der Vorgangsnummer: 0048459 melden.

