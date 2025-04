Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer erwartet Anzeige

Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag muss ein 23-Jähriger mit Strafanzeigen rechnen. Polizisten waren auf den E-Scooter-Lenker aufmerksam geworden, weil eine nicht mehr gültige Versicherungsplakette an seinem Roller angebracht war. Weil er nicht nur ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, sondern er die Plakette auch von einem anderen Roller aufgeklebt hatte, droht ihm auch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Weiterfahren durfte er mit seinem Elektro-Scooter nicht.

Friedrichshafen

Nach Zechbetrug festgenommen

Weil er am späten Mittwochabend in einem Hotel am Bahnhofsplatz die Zeche geprellt hat, muss sich ein 27-Jähriger strafrechtlich verantworten. Er hatte am Abend mehrere Getränke konsumiert und wollte danach gehen, ohne seine Rechnung zu bezahlen. Ein Angestellter bemerkte den Betrug und wollte den Tatverdächtigen stoppen. Der 27-Jährige griff sein Gegenüber jedoch an, woraufhin es vor dem Hotel zum Gerangel kam. Mithilfe eines Zeugen konnte der Flüchtende in Richtung Uferpromenade verfolgt und kurz darauf von der alarmierten Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Zechbetrugs gegen den mit rund zwei Promille alkoholisierten 27-Jährigen ein. Weil sich der Angestellte und der Tatverdächtige bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zuzogen, verständigten die Polizisten einen Rettungsdienst.

Überlingen

Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz der Waldorfschule in der Rengoldshauser Straße angerichtet. Mutmaßlich bei einem missglückten Ausparkmanöver touchierte er einen Fiat 500 am rechten hinteren Kotflügel und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Dutzende Autos zerkratzt - Seniorin in Psychiatrie

Nachdem sie im dringenden Verdacht steht, in den letzten Wochen rund 90 Pkw beschädigt und dadurch einen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich verursacht zu haben (wir berichteten), wurde eine 79-Jährige zwischenzeitlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Amtsgericht Konstanz ordnete auf Antrag der das Verfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz die vorläufige Unterbringung der Frau an. Hintergrund der begangenen Taten dürfte die geistige Verfassung der Tatverdächtigen gewesen sein. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an und werden beim Polizeirevier Überlingen geführt.

Unsere Meldung vom 31.3.2025 in der Sache: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6002682

Salem

Ladendieb greift Mitarbeiter an und flüchtet

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochabend Waren aus einem Discounter in der Alten Neufracher Straße gestohlen und einen Mitarbeiter attackiert. Der etwa 35-40 Jahre alte Mann steckte gegen 17.45 Uhr Waren im geringen Wert in seine Jackentasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Vom Personal auf den Ladendiebstahl angesprochen, versuchte er mit einem E-Scooter zu flüchten, schlug einen Mitarbeiter und griff ihn auch mit dem E-Scooter an, bevor er mit seinem Roller in Richtung Neufracher Kreisverkehr flüchtete. Sein Gegenüber verletzte der Unbekannte bei der Tat leicht. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer grau/schwarzen Jogginghose bekleidet, trug eine Sonnenbrille und hatte einen dunkelblauen Rucksack mit roter Schrift bei sich. Er hatte volles, schwarzes, gegeltes Haar und einen Vollbart. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen des räuberischen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Wand beschmiert - Festnahme

Nach einem Hinweis eines Zeugen haben Polizisten am Mittwochabend in der Hauptstraße einen Schmierfinken auf frischer Tat gestellt. Der couragierte Passant sprach die Polizisten darauf an, dass er in unmittelbarer Nähe einen Mann beobachtet habe, der aktuell eine Gebäudewand mit einem Stift beschmiere. Der 26-Jährige, der noch bei der Tat von den Polizisten überrascht wurde, suchte umgehend das Weite und rannte bei seiner Flucht gegen den Wagen einer Kriminalpolizistin. Die Beamtin, die sich im Frei befand, reagierte schnell und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife fest. Der alkoholisierte 26-Jährige, bei dem die Ermittler weitere Acrylmarker sicherstellten, muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell